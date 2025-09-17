HABER

SON DAKİKA | 49 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 115 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Adana, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 49 ilde polis ekiplerince sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında 115 şüphelinin yakalandığı açıklanırken; söz konusu şüpheliler hakkında tefecilik,nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumlarını zarara uğratma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik parada sahtecilik suçlamalarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan valiliklere, cumhuriyet başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’na, il emniyet müdürlüklerine ve sahada görev yapan polislere teşekkür ederek, “Suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
