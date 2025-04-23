Son dakika | 6,2 paniği anbean kamerada! Masaları bırakıp kaçtılar, ofis çalışanları yerinde duramadı

Son dakika deprem haberi: Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem İstanbul'u sokağa döktü. Deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

OFİS FENA SALLANDI

Bir ofiste deprem sırasında çalışanların ayaklandığı ve telefonlara sarıldığı görüldü. Ofis sallanırken malzemelerin aşağı düştüğü de kameraya yansıdı.

SOKAKTA PANİK ANLARI

Bir başka iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde ise sokaktaki vatandaşların deprem anında sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı.

YEMEK MASALARINDAN KAÇTILAR

Yemek yenen bir mekanda ise vatandaşların deprem anında alelacele masaları terk ettiği ve dışarı kaçtığı görüldü. İşte o anlar...