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SON DAKİKA | İstanbul'daki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Riskli binalardan uzak durun

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da en büyüğü 6.ç2 büyüklüğünde olan peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan söz konusu depremlerin ardından ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

SON DAKİKA | İstanbul'daki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Riskli binalardan uzak durun

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan saat 12.49 açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Bazı telefonlar çekmezken AFAD'dan da İstanbullular için yeni uyarı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

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Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem İstanbul Silivri son dakika afad
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