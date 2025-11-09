HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli'deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11'e yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye dün Kocaeli'de yaşanan faciayla sarsılmıştı. Kozmetik fabrikasında aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin hayatına mal olan patlamanın sorumluları için harekete geçildi. Soruşturmada bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli'deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11'e yükseldi

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikası patlamasında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11 e yükseldi 1

8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İŞ YERİ SAHİBİ VE YÖNETİCİLER EMNİYETTE

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11 e yükseldi 2

Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11 e yükseldi 3

Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11 e yükseldi 4Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arızalanan araca yardım etmek isteyen genç başka bir aracın çarpması sonucu öldüArızalanan araca yardım etmek isteyen genç başka bir aracın çarpması sonucu öldü
Tekirdağ’da torbacılara geçit yok: 4 şüpheli tutuklandıTekirdağ’da torbacılara geçit yok: 4 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
patlama Kocaeli kozmetik parfüm fabrika facia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.