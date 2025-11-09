Son dakika | 6 kişinin hayatına mal oldu! Kocaeli'deki kozmetik fabrikası faciası sonrası harekete geçildi: Sayı 11'e yükseldi

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikası patlamasında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İŞ YERİ SAHİBİ VE YÖNETİCİLER EMNİYETTE

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

