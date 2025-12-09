HABER

Son dakika | 7 kişiyi taşıyan uçak ıssız alana düştü! Rusya bu gelişmeyi konuşuyor

Rusya'nın İvanovo bölgesinde ‘An-22’ tipi askeri nakliye uçağı düştü. Uçağın 7 kişiyi taşıdığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus askeri nakliye uçağının Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre kuzeydoğusunda test uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Ivanovo bölgesinde, An-22 askeri nakliye uçağı bakımdan geçtikten sonra bir test uçuşu sırasında düştü. Uçak, ıssız bir alana düştü” ifadelerine yer verildi.

Kurtarma ekiplerinin kazanın olduğu yere doğru yola çıktığı belirtilen açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nden bir komisyonun da kazanın nedenini belirlemek için olay yerine gittiği bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre; uçakta 7 kişinin bulunduğu aktarıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Moskova Rusya savaş uçağı
