Son dakika: ABD Başkanı Trump, İsrail Meclisi'nde konuşurken protestoya uğradı! Filistin ve soykırım pankartı açtı...

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail parlamentosu Knesset'te konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Bir arap milletvekili ABD Başkanı Trump konuşurken Filistin ve soykırım pankartı açtı. Bu milletvekili apar topar meclisten dışarı çıkarıldı!

"BU, YENİ ORTA DOĞU'NUN TARİHİ ŞAFAĞI"

İsrailli milletvekilleri önce Trump'ı, daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Trump'ın sızan konuşma metnine göre "Bu, yeni Orta Doğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer.

"BARIŞ VE REFAHIN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ"

Amerika sizinle birlikte bu iki ebedi yemini ediyor: Asla unutma ve bir daha olmasına asla izin verme. İsrail silah gücüyle kazanılabilecek her şeyi kazandı." dedi.

Trump ayrıca konuşmasında, "Savaş alanında teröristlere karşı kazanılan bu zaferleri, tüm Orta Doğu için barış ve refahın en büyük ödülü haline getirmenin zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'A 'SOYKIRIM' VE 'FİLİSTİN' PROTESTOSU

Trump'ın konuşması sırasında bir protesto gösterisi yaşandı. Bir milletvekili Trump'ın konuşmasını protesto etti. Protestocu salondan dışarı çıkartıldı.

İsrail Meclisindeki protestoyu düzenleyen milletvekilinin muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif olduğu öğrenildi.

Protesto sonrası Cassif yaka paça dışarı çıkarılırken, İsrail Meclisi özür diledi.

Trump ise protesto için "Etkileyiciydi" dedi.

İşte o görüntüler:

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün çok güzel bir gündeyiz. Hep birlikte Tanrı'ya şükretmek için bir aradayız. İki korkunç yıldan ve esaretten sonra rehinelerimiz ailelerine kavuşuyor. Gerçekten büyük bir sevinçle, 20 rehine evlerine dönüyor ve kutsal topraklarda barış çanları çalmak üzere. Bu savaş ve tehlike şu anda sona eriyor, silahlar susuyor ve sonunda güneş kutsal topraklar üzerinde yükseliyor. Umarım burası sonsuza kadar barış içinde kalır. Bu yalnızca bir savaşın sonu değil, aynı zamanda terör çağının sonu ve Tanrı çağının yeniden başlangıcıdır.

"YENİ ORTA DOĞU ŞEKİLLENİYOR"

İsrail, harika bir bölgede birlikte yaşayacağımız bir yer olacak. Yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Olağanüstü vatanseverlik ve cesaret sergileyen Başbakan Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçle başa çıkmak hiç kolay değildi ve o bunu harika bir şekilde başardı. Çok teşekkürler Bibi, çok iyi bir iş çıkardın.ABD ve İsrail için altın bir çağa adım atıyoruz. Bize destek olan tüm Amerikalı vatandaşlara da teşekkür etmek istiyorum.

Yedi savaşı bitirdim aslında bugünle birlikte sekiz oldu çünkü rehineler geri geldi. Çok hoş bir his ve bunu ilk defa bitirdim. Sekiz ayda sekiz savaşı sonlandırdıysanız savaşı sevmiyorsunuz demektir. Herkes yönetime geldiğimde gaddar olacağımı düşünüyordu.

"'ŞU SİLAHI BANA SAĞLAR MISIN' DEDİ, ÜRETTİK YOLLADIK"

En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi.

İsrail halkı şunu bilmeli, ABD her zaman arkanızda. 7 Ekim'in tekrar yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Filistinliler ve diğerleri için de sonsuz bir barış geldi. Enkaz yerinden toplanıyor. Havadan küller temizleniyor. Çok daha güzel bir gelecek geliyor. Tüm Orta Doğu terörle buluşuyordu. Belalar tüm bölgeyi ele geçirmişlerdi. Bir sürü gururlu ve egemen devlet yükseliyor. Bütün kötücül güçler geri çekilmekte."