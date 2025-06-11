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SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Memişoğlu duyurdu! "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti!

Son dakika: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu acı haberi duyurdu. Bakan Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Yaşargil 100 yaşındaydı.

SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Memişoğlu duyurdu! "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti!

Son dakika: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini bildirdi. Bakan, acı haberi X hesabından duyurdu.

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BAKAN MEMİŞOĞLU: "HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bakan Memişoğlu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

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"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.

Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi'ni kazandı. 1944 yılında Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1945'de Basel Üniversitesi'ne ve aynı üniversitede 1950 yılında doktorasını yaptı. Daha sonra Bern Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak psikiyatri bölümünde görev aldı.

Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil "Beyin ve Sinir Cerrahı", "Profesör Doktor", "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanlarına sahiptir. Yaşargil epilepsi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmiş. 1953'ten emekli olduğu 1999 tarihine dek Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Hastanesindeki Sinir cerrahisi Departmanında ilk hekim, başhekim, sonrasında profesör ve başkan olmuştur. 1999'da Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde "Yüzyılın Sinir Cerrahı" (1950-1999) seçilmiştir.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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