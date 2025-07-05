SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.



(Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere)

"İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYORUM"

Belediye başkanlığından önce Adıyaman Vekilliği de yapan Tutdere, X hesabından bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

Tutdere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

Sabah Ankarada evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum. — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 5, 2025

MUHİTTİN BÖCEK İÇİN GÖZALTI KARARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında gözaltı kararı verildi.

Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin de gözaltına alındığı öğrenildi.



(Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek)

ZEYDAN KARALAR GÖZALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı sonrası Karalar sosyal medya hesabından "Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Karalar paylaşımında, "Benim dünya bilir ki parayla, rüşvetle işim yok. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür ve haksızlık yapanlardan muhakkak hesap soracaktır." ifadelerini kullandı.

Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz. pic.twitter.com/NSz3rIeyLC — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 5, 2025

AHMET ŞAHİN DE GÖZALTINA ALINDI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Tutuklanan Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yerine seçilen Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

-Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih KELEŞ tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih KELEŞ' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

-Operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur BÜYÜKHATİPOĞLU' nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına,2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında;

-Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan AKTAŞ' a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde;

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR' ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan ZENGER' e yönlendirmesi üzerine Özcan ZENGER' e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR ile Özcan ZENGER' in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

-Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE' nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan KAYHAN' a yönlendirmesi üzerine Ceyhan KAYHAN' a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan KAYHAN' ın adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

-Rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT' ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçundan gözaltına alınmalarına,

-2025/76021 soruşturma sayılı dosyada Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN' ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler kapsamında Hasan AKGÜN' ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 (dört) villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı tespit edilen, toplamda 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına, rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınmalarına,