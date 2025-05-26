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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.13'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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