SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.13'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır