SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.13'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-05-26
Saat:20:13:14 TSİ
Enlem:39.20667 N
Boylam:40.27111 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/jjyloRz2kR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum