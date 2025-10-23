HABER

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, saat 22.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

