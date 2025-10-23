SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-10-23
Saat:22:08:34 TSİ
Enlem:37.39222 N
Boylam:36.8875 E
Derinlik:7.11 km
Detay:https://t.co/43qoJhApv9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
