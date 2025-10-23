SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır