Son dakika | AK Parti ve CHP peş peşe açıkladı! Listeler duyuruldu: İşte 'terörsüz Türkiye' komisyonuna katılacak isimler

Son dakika haberi: AK Parti komisyon üyelerini belirledi. Buna göre AK Parti'den komisyona katılacak isimler arasında Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu var.

İŞTE AK PARTİ'DEN KOMİSYONA KATILACAK İSİMLERİN LİSTESİ



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler komisyon üyeleriyle ilgili "Çoğunluğu hukukçu. 7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara bölgesinden 4 üyemiz olacak" açıklamasında bulundu.

CHP'NİN KOMİSYON LİSTESİ DE BELLİ OLDU

CHP'den komisyona katılacak isimlerin listesi ise şu şekilde:

Ankara Milletvekili Murat EMİR

Ankara Milletvekili Okan KONURALP

Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

İzmir Milletvekili Murat BAKAN

İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN

KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI HAFTAYA

AK Parti Grup Başkanı Güler komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da komisyonla ilgili "Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız" demişti.

KARARLAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK İLE ALINACAK

Kurtulmuş ayrıca komisyonun işleyişiyle ilgili "Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız" bilgisini vermişti.