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Son dakika | AK Parti ve CHP peş peşe açıkladı! Listeler duyuruldu: İşte 'terörsüz Türkiye' komisyonuna katılacak isimler

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili TBMM'de kurulacak olan komisyon var. İYİ Parti komisyona katılmayacağını duyurmuştu. Diğer partiler komisyonda yer alacak üyeleri birer birer açıklarken son olarak AK Parti ve CHP'nin komisyon listeleri belli oldu.

Son dakika | AK Parti ve CHP peş peşe açıkladı! Listeler duyuruldu: İşte 'terörsüz Türkiye' komisyonuna katılacak isimler
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: AK Parti komisyon üyelerini belirledi. Buna göre AK Parti'den komisyona katılacak isimler arasında Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu var.

İŞTE AK PARTİ'DEN KOMİSYONA KATILACAK İSİMLERİN LİSTESİ
Son dakika | AK Parti ve CHP peş peşe açıkladı! Listeler duyuruldu: İşte terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak isimler 1

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler komisyon üyeleriyle ilgili "Çoğunluğu hukukçu. 7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara bölgesinden 4 üyemiz olacak" açıklamasında bulundu.

CHP'NİN KOMİSYON LİSTESİ DE BELLİ OLDU

CHP'den komisyona katılacak isimlerin listesi ise şu şekilde:

  • Ankara Milletvekili Murat EMİR
  • Ankara Milletvekili Okan KONURALP
  • Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
  • Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU
  • İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ
  • İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER
  • İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI
  • İzmir Milletvekili Murat BAKAN
  • İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN
  • İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN

KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI HAFTAYA

AK Parti Grup Başkanı Güler komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da komisyonla ilgili "Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız" demişti.

KARARLAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK İLE ALINACAK

Kurtulmuş ayrıca komisyonun işleyişiyle ilgili "Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız" bilgisini vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti tbmm
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