Son dakika | AK Parti ve CHP peş peşe açıkladı! Listeler duyuruldu: İşte 'terörsüz Türkiye' komisyonuna katılacak isimler

Son dakika haberi: AK Parti komisyon üyelerini belirledi. Buna göre AK Parti'den komisyona katılacak isimler arasında Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu var.
İŞTE AK PARTİ'DEN KOMİSYONA KATILACAK İSİMLERİN LİSTESİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler komisyon üyeleriyle ilgili "Çoğunluğu hukukçu. 7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara bölgesinden 4 üyemiz olacak" açıklamasında bulundu.
CHP'den komisyona katılacak isimlerin listesi ise şu şekilde:
AK Parti Grup Başkanı Güler komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacağını açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da komisyonla ilgili "Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız" demişti.
Kurtulmuş ayrıca komisyonun işleyişiyle ilgili "Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız" bilgisini vermişti.
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