Son dakika | 'İmralı' oylaması öncesi AK Parti'den kapalı toplantı: "Ziyarete olumlu yaklaşıyoruz"

Son dakika haberi: TBMM'de 'terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği oylanacak. Bu oylama öncesi TBMM AK Parti Grubu bugün kapalı toplantı gerçekleştirdi.

AK PARTİ'DEN TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemdeki İmralı ziyaretine olumlu baktıklarını açıkladı. Güler ayrıca İmralı'ya gidecek ismin netleşmediğini belirtti.

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü. Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

"İMRALI'YA GİDİŞ İÇİN BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ"

Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi. Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.

KOMİSYON 18. TOPLANTISINDA "İMRALI ZİYARETİ"Nİ GÖRÜŞECEK

Komisyon, 18. toplantısını yarın saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Ayrıca Komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır