Son dakika | AK Parti'den "Süreçte taviz, pazarlık yok" vurgusu: "Odak noktası terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması"

Son dakika haberi: AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"KONUT KAMPANYASIYLA DÜNYADAN AYRIŞTIK"

Dünyada konuta erişim sıkıntısı var. Türkiye'deki konut kampanyasıyla dünyadan ayrıştık.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına şiddetle mücadele çok boyutlu olmalı. Siyasetin üzerine düşen vazife gündemimizde.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "ODAK NOKTASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ VE SİLAHLARIN BIRAKILMASI"

PKK terör örgütü bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakma sürecini gerçekleştirmeden hiç kimse sürecin tamamlandığını zaten ifade etmiyor. Odak noktası terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması. Irak, Suriye, İran, Avrupa'daki yapılanmalar için geçerli bu.

'Terörsüz Türkiye' süreci devlet politikasıdır. Süreçte taviz veya pazarlık yoktur. Uyguladığımız yöntem meşruiyet alanı içinde.

"SDG 10 MART MUTABAKATI'NA UYARSA TEHDİT OLMAKTAN ÇIKAR"