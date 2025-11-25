HABER

Son dakika | AK Parti'den "Süreçte taviz, pazarlık yok" vurgusu: "Odak noktası terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması"

Son dakika haberi: İmralı ziyareti sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili verdiği mesajda "Taviz veya pazarlık yok" vurgusuyla dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"KONUT KAMPANYASIYLA DÜNYADAN AYRIŞTIK"

  • Dünyada konuta erişim sıkıntısı var. Türkiye'deki konut kampanyasıyla dünyadan ayrıştık.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

  • Kadına şiddetle mücadele çok boyutlu olmalı. Siyasetin üzerine düşen vazife gündemimizde.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "ODAK NOKTASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ VE SİLAHLARIN BIRAKILMASI"

  • PKK terör örgütü bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakma sürecini gerçekleştirmeden hiç kimse sürecin tamamlandığını zaten ifade etmiyor. Odak noktası terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması. Irak, Suriye, İran, Avrupa'daki yapılanmalar için geçerli bu.

  • 'Terörsüz Türkiye' süreci devlet politikasıdır. Süreçte taviz veya pazarlık yoktur. Uyguladığımız yöntem meşruiyet alanı içinde.

"SDG 10 MART MUTABAKATI'NA UYARSA TEHDİT OLMAKTAN ÇIKAR"

  • Biri bize "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit değilim" diyorsa bunu fiili olarak görmemiz lazım. SDG, Türkiye için tehdit olmaktan çıkmalı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını neden yaptık? SDG 10 Mart Mutabakatı'na uyarsa tehdit olmaktan çıkar.
  • ABD'nin 28 maddelik planı Ukrayna'da tartışılıyor. Cumhurbaşkanımız her iki tarafla konuşabilen tek lider.
