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SON DAKİKA | Ankara'daki NATO Zirvesi'nde tarihi kararlar! 50 milyar dolarlık anlaşma...

Son dakika haberi: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı. Söz konusu zirvede imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşma ise dikkat çekti. Ukrayna'ya 70 miylar euroluk destek sözü verilirken; Türkiye'ye de cömert misafirperverliği nedeniyle teşekkür edildi.

SON DAKİKA | Ankara'daki NATO Zirvesi'nde tarihi kararlar! 50 milyar dolarlık anlaşma...
Devrim Karadağ

Son dakika: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alındı. Açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

50 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMA

  • Müttefikler, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladı.
  • Müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

SON DAKİKA | Ankara daki NATO Zirvesi nde tarihi kararlar! 50 milyar dolarlık anlaşma... 1

  • Bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.

UKRAYNA'YA 70 MİLYAR EUROLUK DESTEK SÖZÜ

  • Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz destek devam ederken, 70 milyar euro destek sağlanacaktır.

SON DAKİKA | Ankara daki NATO Zirvesi nde tarihi kararlar! 50 milyar dolarlık anlaşma... 2

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

  • Cömert misafirperverliği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

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NATO Ankara son dakika
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