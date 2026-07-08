SON DAKİKA | Ankara'daki NATO Zirvesi'nde tarihi kararlar! 50 milyar dolarlık anlaşma...

Son dakika: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alındı. Açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:
50 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMA
- Müttefikler, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladı.
- Müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.
- Bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.
UKRAYNA'YA 70 MİLYAR EUROLUK DESTEK SÖZÜ
- Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz destek devam ederken, 70 milyar euro destek sağlanacaktır.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
- Cömert misafirperverliği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.
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