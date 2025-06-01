SON DAKİKA | Antalya açıklarında deprem meydana geldi

AFAD, Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklanan veriye göre, deprem saat 20:31'de Alanya'nın 14.83 kilometre açığında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:20:31:27 TSİ
Enlem:36.55861 N
Boylam:31.58389 E
Derinlik:12.75 km
Detay:https://t.co/SuqMY2CiiR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar birazdan...
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