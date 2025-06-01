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SON DAKİKA | Antalya açıklarında deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Antalya Alanya'nın 14.83 kilometre açığında Antalya Körfezi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Antalya açıklarında deprem meydana geldi
Begüm Özkaynak

AFAD, Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklanan veriye göre, deprem saat 20:31'de Alanya'nın 14.83 kilometre açığında gerçekleşti.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
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