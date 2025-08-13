SON DAKİKA | Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi!

Son dakika... Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davanın avukatlığını yapan Rezan Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamasıyla bu sabah gözaltına alınmıştı. Epözdemir bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Epözdemir hakkında yeni gelişme yaşandı.

EPÖZDEMİR İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etmek suçu iddiasıyla tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Terör suçundan savcılık sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

150 BİN DOLAR İDDİASI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra ise A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı öğrenilmişti.

Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir'in rüşvet aldığını iddia edip, üç farklı eyleme işaret etmişti. Savcılık, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni alınması için dosyayı ayırmıştı.