HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

15.03.2025 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT TIR'larının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G., Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Son dakika: Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu;

Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek,

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan;

Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı. Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

hfgjhfgj

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Alzheimer riskini azaltan diyet...Alzheimer riskini azaltan diyet...
AK Parti'nin acı kaybı! Bakan Tunç duyurduAK Parti'nin acı kaybı! Bakan Tunç duyurdu
Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara Ali Yerlikaya son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayin değil sürgün yeri gibi! Memurun en büyük derdi: "İstanbul çıkmasın"

Tayin değil sürgün yeri gibi! Memurun en büyük derdi: "İstanbul çıkmasın"

Sigaradaki ÖTV oranı yeniden belirlendi

Sigaradaki ÖTV oranı yeniden belirlendi

Yiyeceklere lezzet katıyor ama vücuda verdiği zarar inanılmaz!

Yiyeceklere lezzet katıyor ama vücuda verdiği zarar inanılmaz!

73 yıldır sürüyordu! 25 bin kişiyi ilgilendiren dava sonuçlandı

73 yıldır sürüyordu! 25 bin kişiyi ilgilendiren dava sonuçlandı

Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.