HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika | Barış planını ele aldılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'le önemli temas

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin önemli bir temas gerçekleştirdi.

Son dakika | Barış planını ele aldılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'le önemli temas
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında barış için Türkiye'nin çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

ERDOĞAN'DAN "BARIŞ İÇİN GAYRETİMİZ SÜRECEK" MESAJI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü YouTuber ortaya çıkardı: İşte Kuzey Kore'nin akıllı telefonlarıÜnlü YouTuber ortaya çıkardı: İşte Kuzey Kore'nin akıllı telefonları
SON DAKİKA | Plevne Parkı'nda korkunç olay: 4 çocuğu oyuncaklardan elektrik çarptıSON DAKİKA | Plevne Parkı'nda korkunç olay: 4 çocuğu oyuncaklardan elektrik çarptı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Ukrayna savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.