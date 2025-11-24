Son dakika | Barış planını ele aldılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'le önemli temas

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında barış için Türkiye'nin çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

ERDOĞAN'DAN "BARIŞ İÇİN GAYRETİMİZ SÜRECEK" MESAJI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.