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  4. Son dakika | Başkent semalarını kapkara duman kapladı: Ankara'da inşaat alanında korkutan yangın!

Son dakika | Başkent semalarını kapkara duman kapladı: Ankara'da inşaat alanında korkutan yangın!

04.02.2025 09:52
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04.02.2025 09:52
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Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında korkutan bir yangın çıktı. Yangın noktasından gökyüzüne kapkara dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında saat 09.10 sularında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

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TAKVİYE EKİPLER DE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

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Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

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KONTROL ALTINDA

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İçeride herhangi bir işçinin bulunmadığı belirtildi.

(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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