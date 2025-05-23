SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

Son dakika! Vatandaşlar merakla Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun cevabını arıyordu. Beklenen açıklama bugün geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. İşte haberin detayları!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir"
Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 23, 2025
Kamuda normal…
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