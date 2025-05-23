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SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

Son dakika! Milyonların uzun bir süredir merak ettiği "Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak" sorusunun cevabı bugün yanıt buldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığını duyurdu.

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
Doğukan Akbayır

Son dakika! Vatandaşlar merakla Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun cevabını arıyordu. Beklenen açıklama bugün geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. İşte haberin detayları!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Altun'un açıklaması şu şekilde:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir"

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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