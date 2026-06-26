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Son dakika | Böcek ailesi davasında beklenen karar çıktı! Otel sahibi ile ilaçlama şirketinin sahibi ve oğluna hapis cezası

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Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mütalaada 5 kişi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davada verilen hapis cezaları açıklandı.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son dakika | Böcek ailesi davasında beklenen karar çıktı! Otel sahibi ile ilaçlama şirketinin sahibi ve oğluna hapis cezası 1

Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Son dakika | Böcek ailesi davasında beklenen karar çıktı! Otel sahibi ile ilaçlama şirketinin sahibi ve oğluna hapis cezası 2

Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

5 SANIK HAKKINDA 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Celse arası esasa ilişkin mütalaa sunuldu. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Son dakika | Böcek ailesi davasında beklenen karar çıktı! Otel sahibi ile ilaçlama şirketinin sahibi ve oğluna hapis cezası 3

Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.

SON DAKİKA | CEZALAR AÇIKLANDI

Davada beklenen karar geldi. İlaç firması sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya 18 yıl, ilaçlama yapan Doğan Cağferoğlu'na 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Otel sorumlusuna ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İki otel çalışanı ise beraat etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Almanya
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye de en ucuz şey incan canı , emekli maaşı ve asgari ücret
ölen öldüğü ile kalıyor
Ülkede şansa yaşıyoruz her an ölebiliriz
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