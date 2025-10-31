SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika: Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

34 ÇOCUK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklar otel sahibi Halit Ergül, otel sahibinin eşi Emine Ergül, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, kızı Elif Aras, damadı Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye eri İrfan Acar, itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Bu sanıklar; hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Cezalarda indirim uygulanmadı.

