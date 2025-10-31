HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara yangında can veren 44 kişi için ayrıca müebbet hapis cezası da verildi. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı.

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Devrim Karadağ

Son dakika: Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

34 ÇOCUK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklar otel sahibi Halit Ergül, otel sahibinin eşi Emine Ergül, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, kızı Elif Aras, damadı Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye eri İrfan Acar, itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Bu sanıklar; hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Cezalarda indirim uygulanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar varİETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var
Aileden geriye sadece Dilara kalmıştı... Kahreden detayAileden geriye sadece Dilara kalmıştı... Kahreden detay

Anahtar Kelimeler:
yangın kartalkaya kayak merkezi otel son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.