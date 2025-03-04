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  4. Son dakika... Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

04.03.2025 13:50
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Borsa İstanbul'daki manipülatif hareketlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün gerçekleşen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Savcılık duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sermaye Piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Borsa İstanbul
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