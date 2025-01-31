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  4. Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde arbede! Yol TOMA ile kapatıldı, polis CHP'lilere müdahale etti

Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde arbede! Yol TOMA ile kapatıldı, polis CHP'lilere müdahale etti

31.01.2025 11:28
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
31.01.2025 11:28
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi önünde arbede yaşandı. İmamoğlu'nun konuşma yapması için otobüsü alana sokmak isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. Polis TOMA ile yolu kapatırken, orada bulunan polisler ile CHP'liler arasında ciddi bir arbede çıktı. Arbedenin ardından CHP'liler ve vatandaşlar CHP otobüsünün etrafında toplandı. İmamoğlu'nun burada açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakkında açılan iki soruşturma nedeniyle ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesi sona ererken, adliye önünde de CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı.

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TOMA İLE YOL KAPATILDI

CHP'liler İmamoğlu'nun konuşma yapabilmesi için adliye önüne otobüsü sokmak istedi. Polis buna izin vermezken otobüsün adliyeye giriş yolu TOMA ile kapatıldı.

02

POLİS CHP'LİLERE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada CHP'liler ile polis arasında tansiyon yükseldi. Polis kalabalık olan CHP'li gruba müdahale etti.

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OTOBÜSÜN ETRAFINDA TOPLANDILAR

Arbedenin ardından CHP'liler ve vatandaşlar seçim otobüsünün etrafında toplandı. Gelen son bilgilere göre barikatın kaldırıldığı ifade edildi.

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"TOMA'NIN KALDIRILMASINI DA SÖYLEDİK"

CHP'li Özçağdaş, "TOMA'nın kaldırılmasını da söyledik. TOMA konusunda görüşmelere devam ediyoruz. İstanbul halkının güvenliği için lütfen bu TOMA'yı alalım." dedi.

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İMAMOĞLU KONUŞMA YAPACAK

İfadesi sona eren İmamoğlu'nun otobüse gelerek açıklama yapması bekleniyor. Otobüs etrafında toplanan grup ise sloganlar atarak İmamoğlu'nun gelmesini bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
polis CHP
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