Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde arbede! Yol TOMA ile kapatıldı, polis CHP'lilere müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakkında açılan iki soruşturma nedeniyle ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesi sona ererken, adliye önünde de CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı.

TOMA İLE YOL KAPATILDI

CHP'liler İmamoğlu'nun konuşma yapabilmesi için adliye önüne otobüsü sokmak istedi. Polis buna izin vermezken otobüsün adliyeye giriş yolu TOMA ile kapatıldı.

POLİS CHP'LİLERE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada CHP'liler ile polis arasında tansiyon yükseldi. Polis kalabalık olan CHP'li gruba müdahale etti.

OTOBÜSÜN ETRAFINDA TOPLANDILAR

Arbedenin ardından CHP'liler ve vatandaşlar seçim otobüsünün etrafında toplandı. Gelen son bilgilere göre barikatın kaldırıldığı ifade edildi.

"TOMA'NIN KALDIRILMASINI DA SÖYLEDİK"

CHP'li Özçağdaş, "TOMA'nın kaldırılmasını da söyledik. TOMA konusunda görüşmelere devam ediyoruz. İstanbul halkının güvenliği için lütfen bu TOMA'yı alalım." dedi.

İMAMOĞLU KONUŞMA YAPACAK

İfadesi sona eren İmamoğlu'nun otobüse gelerek açıklama yapması bekleniyor. Otobüs etrafında toplanan grup ise sloganlar atarak İmamoğlu'nun gelmesini bekliyor.