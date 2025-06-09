HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Can kaybı 32'ye yükseldi! Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde acı bilanço

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 günündeki can kaybı bilançosu ağırlaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre trafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar araçlarıyla yollara döküldü, trafik kazası haberleri ardı ardına geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin ilk 4 günüyle ilgili detayları aktardı.

"MAALESEF 6 VATANDAŞIMIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Bakan Yerlikaya "YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ…" notuyla başladığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.

6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 132923

"4 GÜNDE 4.817 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

HIZ YAPMA! SEVDİKLERİN SENİ BEKLİYOR…

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

  • 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.

  • 4.817 vatandaşımız ise yaralandı.

    BİR ANLIK HIZ, BİR ÖMÜRLÜK PİŞMANLIK. YAŞAMA TUTUN…

Ekran görüntüsü 2025-06-09 132941

"1 MİLYON 912 BİN 720 ARAÇ DENETLENDİ"

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce;

  • 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' mesajı! 'Madleen' tepkisi dikkat çekti: "Ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım"Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' mesajı! 'Madleen' tepkisi dikkat çekti: "Ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım"
Son günlerde çocukların elinden düşmüyor! Oyuncak görünümlü ölümcül tehlikeSon günlerde çocukların elinden düşmüyor! Oyuncak görünümlü ölümcül tehlike

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı trafik kazası Ali Yerlikaya bayram tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı...

Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Türkiye'de çin kökenli yeni kene türü görüldü!

Türkiye'de çin kökenli yeni kene türü görüldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.