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Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş'ten görüntüler geldi

Son dakika haberi: Bangladeş'te korkunç bir olay yaşandı. Başkent Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağı, okul kampüsüne düştü. İlk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirirken can kaybı saatler içinde 18'e yükseldi. Aralarında çocuklarında da olduğu onlarca kişinin durumu ise ağır. Faciadan görüntüler de geldi.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş'ten görüntüler geldi

Son dakika haberi: Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü. Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 1

PİLOT DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Silahlı kuvvetler, uçaklarından birinin kazaya karıştığını ve pilotun kazada öldüğünü doğruladı.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 2

ONLARCA YARALI VAR

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 3

ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 4

"UÇAK DOĞRUCA BİNAYA ÇARPTI"

Okuldaki öğretmenlerden Rezaul Islam BBC Bangla'ya yaptığı açıklamada uçağın doğrudan binaya çarptığını gördüğünü söyledi. Bir başka öğretmen Masud Tarik ise Reuters'a yaptığı açıklamada bir patlama duyduğunu belirterek "Arkama bakınca sadece alev ve duman gördüm. Bir sürü veli ve çocuk buradaydı" dedi.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 5

KAZAYLA İLGİLİ HAREKETE GEÇİLDİ

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 6

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 7

Son dakika | Can kaybı yükseldi! Dünya okul kampüsündeki faciayı konuşuyor: Savaş uçağı düşen Bangladeş ten görüntüler geldi 8

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Dakka Bangladeş savaş uçağı uçak okul
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