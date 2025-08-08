Son dakika | Çanakkale Boğazı için karar alındı: Yangın sonrası trafiğe kapatıldı!

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi için tahliye kararı alındı. Alevlerin hastaneye yaklaştığı belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır