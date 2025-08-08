HABER

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı... Üniversite tahliye ediliyor

Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... Türkiye'de son zamanlarda çıkan orman yangınları adeta ciğerlerimizi yaktı. Gelen son bilgilere göre Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bölge bir anda dumanlar altında kaldı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi için tahliye kararı alındı. Alevlerin hastaneye yaklaştığı bilgisi de geldi.

Türkiye'nin bu yaz en önemli gündem maddelerinden biri orman yangınları oldu. Birçok bölgede yüzlerce orman yangını çıkarken, ekipler gece gündüz demeden bu yangınlara müdahale etmişti.

Son dakika: Çanakkale de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı... Üniversite tahliye ediliyor 1

YANGIN KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Son olarak Çanakkale'de orman yangını çıktı. Gelen bilgilere göre Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Son dakika: Çanakkale de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı... Üniversite tahliye ediliyor 2

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken, bölgeden gelen fotoğraflar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Son dakika: Çanakkale de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı... Üniversite tahliye ediliyor 3

BÖLGE DUMANLAR ALTINDA KALDI! RÜZGAR TEDİRGİNLİK YARATTI

Çıkan yangının ardından bölgenin bölgenin geniş bir bölümü duman altında kaldı. Öte yandan bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangının büyümesinden tedirginlik duyuluyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Alevlerin tehdit ettiği bölgelerden biri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi oldu. Yoğun dumanın kampüs çevresini sarması üzerine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından tahliye kararı alındı. Yerleşkede bulunan öğrenciler ve personel güvenli alanlara yönlendirildi.

