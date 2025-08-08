Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı... Üniversite tahliye ediliyor

Türkiye'nin bu yaz en önemli gündem maddelerinden biri orman yangınları oldu. Birçok bölgede yüzlerce orman yangını çıkarken, ekipler gece gündüz demeden bu yangınlara müdahale etmişti.

YANGIN KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Son olarak Çanakkale'de orman yangını çıktı. Gelen bilgilere göre Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken, bölgeden gelen fotoğraflar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

BÖLGE DUMANLAR ALTINDA KALDI! RÜZGAR TEDİRGİNLİK YARATTI

Çıkan yangının ardından bölgenin bölgenin geniş bir bölümü duman altında kaldı. Öte yandan bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangının büyümesinden tedirginlik duyuluyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Alevlerin tehdit ettiği bölgelerden biri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi oldu. Yoğun dumanın kampüs çevresini sarması üzerine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından tahliye kararı alındı. Yerleşkede bulunan öğrenciler ve personel güvenli alanlara yönlendirildi.