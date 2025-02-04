Son dakika | Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'a rozetlerini Özgür Özel taktı! "CHP'ye benzemeye gelmedik"

Son dakika haberi: CHP'nin TBMM grup toplantısı ses getirecek transferlerle başladı. Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı.

CHP'YE KATILAN ENGİNYURT: "CHP’Yİ KENDİMİZE BENZETMEYE DE CHP’YE BENZEMEYE DE GELMEDİK"

CHP rozeti takan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Biz CHP’li değildik. Sayın başkan da çok çekti benden geçmişte. Özgür Özel’e bir kez daha teşekkür ediyorum. O davasını geri çekerek benimle helalleşti zaten. Biz helalleştik ama helalleşemeyenlere soruyorum: Siz Soma’dakilerle helalleştiniz mi? CHP’yi kendimize benzetmeye gelmedik, CHP’ye benzemeye de gelmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine geldik. Demokrasinin dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik."

UZUN: EKMEK VE DEMOKRASİ KAVGASI VERMEYE GELDİM

İzmir Milletvekili Salih Uzun da "Muhalefetini parçalama hamlelerine karşı tavır geliştiriyoruz. Ekmek ve demokrasi kavgası vermeye geldim. Merkez sağdan geldim ama bugün mücadele günüdür. Yapılacak tek şey direnmek" mesajlarını verdi.

ÖZEL, ELLERİNİ KALDIRDI

Enginyurt ve Uzun'un elini kaldıran CHP lideri Özgür Özel daha sonra mikrofonun başına kendi geçti.