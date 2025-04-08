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Son dakika | Cezaevinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı! Mahir Polat'a Adli Tıp muayenesi: Holter cihazıyla döndü

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Polat bugün Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi. Adli Tıp Kurumu, Polat'ın testler için tam teşekküllü hastaneye sevkini isterken Polat, holter cihazı takılı halde cezaevine geri döndü.

Son dakika | Cezaevinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı! Mahir Polat'a Adli Tıp muayenesi: Holter cihazıyla döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu değerlendirilmek üzere sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda muayeneden geçirildi.

UZMAN HEYET MUAYENE ETTİ

Polat, sabah saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan güvenlik önlemleri altında alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Uzman heyet tarafından muayenesi yapılan Polat, işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

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AVUKATI DUYURDU: HOLTER CİHAZI TAKILDI

Avukatı Erkam Erdem’in açıklamasına göre Polat’a tansiyonunun 24 saat boyunca takibi için holter takıldı. Ayrıca Polat ultrasona girdi ve kalp ile anksiyete muayenesi yapıldı.

Erdem sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor."

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ADLİ TIP KURUMU TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEYE SEVKİNİ TALEP ETTİ

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, dün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü. (AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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