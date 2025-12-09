HABER

Son dakika | CHP göz yummadı: Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi

Son dakika haberi: CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Çakır ise CHP'nin bu hamlesine karşılık istifa kararı aldı.

Son dakika | CHP göz yummadı: Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi
Hazar Gönüllü

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamasına göre CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Son dakika | CHP göz yummadı: Milletvekili Hasan Ufuk Çakır a kesin ihraç istemi 1


Hasan Ufuk Çakır

BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTI

Son dönemde CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Çakır ayrıca "arınma bildirisi"ne imza atan CHP'li milletvekillerinden biriydi.

Son dakika | CHP göz yummadı: Milletvekili Hasan Ufuk Çakır a kesin ihraç istemi 2

ÇAKIR'DAN İSTİFA KARARI GELDİ

Gazeteci Fatih Atik, Çakır'ın kendisine “Onlar beni ihraç edemez, ben CHP’den istifa ediyorum” şeklinde açıklama yaptığını duyurdu.

Atik'in aktardığına göre Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa kararını yarın basın toplantısıyla açıklayacak.

Son dakika | CHP göz yummadı: Milletvekili Hasan Ufuk Çakır a kesin ihraç istemi 3

