Son dakika | CHP göz yummadı: Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamasına göre CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTI

Hasan Ufuk Çakır

Son dönemde CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Çakır ayrıca "arınma bildirisi"ne imza atan CHP'li milletvekillerinden biriydi.

ÇAKIR'DAN İSTİFA KARARI GELDİ

Gazeteci Fatih Atik, Çakır'ın kendisine “Onlar beni ihraç edemez, ben CHP’den istifa ediyorum” şeklinde açıklama yaptığını duyurdu.

Atik'in aktardığına göre Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa kararını yarın basın toplantısıyla açıklayacak.