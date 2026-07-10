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Son dakika | CHP'deki davada yeni gelişme: Tarih verildi

Son dakika haberi: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik davada gelişme yaşandı.

Son dakika | CHP'deki davada yeni gelişme: Tarih verildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ayrıca tedbir kararının devam edeceği öğrenildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.

GÜRSEL TEKİN DETAYI

Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP
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