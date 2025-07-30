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Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de açıklama yaptı. CHP, Terörsüz Türkiye için kurulacak komisyon ile ilgili kararını verdi. Ziyaret sonrası kameralarının karşısına geçen Özgür Özel , "Numan Kurtulmuş, Murat Emir 'i arayıp CHP'nin istediği nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını söyledi. Biz komisyona katılıyoruz. 10 arkadaşımızı da yarın bildireceğiz" açıklamasında bulundu.

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"
Cansu Akalp

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonuna partisinin katılacağını duyurdu.

Silivri'deki ziyaretleri sonrası kameralarının karşısına geçen Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i arayarak komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını bildirdiğini ifade etti.

"10 ARKADAŞIMIZI YARIN BİLDİRECEĞİZ"

Bu gelişme üzerine CHP’nin komisyona katılım kararı aldığını belirten Özel, “10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz,” dedi

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyona katılım için eşit temsil ve nitelikli çoğunluk şartı aradıklarını vurgulamıştı. CHP’nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.

"BU REJİME LANET OLSUN"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün de Gürkan'la Sinem'in aileleriyle birlikte törenlerine katıldık. Fotoğrafları, fotoğrafları bakalım ne zaman alacağız.

Ama insanların en mutlu gününün, en önemli anının cezaevinde de olsa fotoğraflarını dahi onlardan sevdiklerinden esirgeyen ve 60 gündür içerideki hiçbir arkadaşımıza açık görüş fotoğraflarını vermeyen bu rejime lanet olsun.

Bu rejimin insafına lanet olsun. Ne yapacaklardı? Gerçi böyle şeylere şaşırınca sonradan üzülüyorum. Ne yapacaktı? Bugün Sinem'in gözyaşlarına, Filiz'in gözyaşlarına merhamet mi göstereceklerdi? Yıllarca çalışıp emekli olan emeklisine merhamet göstermeyip onu aç sefil bırakanlar, asgari ücretlisini açlık sınırının altında çalıştıranlar, bu ülkenin gençlerinin geleceğine kıyanlar, burada dönüp de gelin hanımların gözyaşlarına mı merhamet gösterecekler?

"ONLARA MİNNET EDERSEK ALLAH BELAMIZI VERSİN"

Onlara minnet edersek Allah belamızı versin. Bu kadar açık söylüyorum. Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. İçeride bir kez daha bu rejime karşı, bu saray rejimine karşı, 19 Mart dikta rejimine karşı, 19 Mart darbecilerine karşı bir kez daha bilenerek çıktım. Bu da onlara bundan sonra dert olsun. Ve bundan sonraki süreçte, bundan sonraki süreçte artık tutuksuz yargılama dışında bundan sonraki süreçte canlı yayınlanan ve tamamı canlı yayınlanan duruşmalar dışında ve bir an önce yazılacak ve yazılacak bir iddianame ve yakamızdan düşecek bu beyaz Toroslar, Ak Toroslar çetesinin yakamızdan düşmesi dışında bir beklentimiz, bir talebimiz yok.

Bu Ak Toroslar ne zaman iddianameyi yazacaklar yakamızdan düşecekler. Ha sonra ben onları düştükleri yerde bulacağım günü gelince. Hiç merak etmesinler. Ama ne zaman ki iddianame, ne zaman ki mahkemeyle birlikte...

Özel, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İBB soruşturmasına yönelik iddianameye ilişkin bir soruya Özel, "İddianame yazılamama sorunu ile karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'nin söylediği, vicdanlı hukukçuların söylediği bir şey var. 'Tavı kaçtı. Bu kadar uzun tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavı kaçan soruşturmalar' diyor. Kendileri seneye kadar yazılsa yazsan yazılmaz bu iddianameler, 'Ne yapacağız?' diyorlar" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP chp genel başkanı
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