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  4. Son dakika | CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel için harekete geçildi: Hapis cezası isteniyor! İşte hakkındaki suçlama

Son dakika | CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel için harekete geçildi: Hapis cezası isteniyor! İşte hakkındaki suçlama

04.02.2025 14:17
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Son dakika haberi: CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için iddianame hazırlandı. Yüksel ve 20 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" ve "görevi kötüye kullanma" ile suçlanıyor.

Son dakika | CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel için harekete geçildi: Hapis cezası isteniyor! İşte hakkındaki suçlama

Son dakika haberi: CHP'li Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından bu kez Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in adı bir soruşturmayla gündemde. Belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için iddianamede hazırlandı.

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Gökhan Yüksel

GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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Hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı'nca yapılan teftişe de yer verildi. İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı belirtildi. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği yer verildi.

'REKABETTEN UZAK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ'

İddianamede, bahsi geçen eylemler ile alakalı savunmaları alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmeyerek haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep ettiler fakat mevcut deliller ile çelişen ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalara itibar edilmediği bildirildi. Belediye Başkanı olan şüpheli Gökhan Yükselin, birçok ihale onay belgesini 'ita amiri' sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve bu suretle hukuka aykırı olarak pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği iddianamede yer verildi. İhalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

Şüpheli Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

BEŞİKTAŞ VE ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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Ayrıca İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanmıştı.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
iddianame
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