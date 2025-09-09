SON DAKİKA | CHP lideri Özel Taksim'de! Sloganlarla geldi, Özgür Çelik hemen yanındaydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören için İstanbul'a geldi. Özgür Özel'i, havalimanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.
CHP lideri Özel, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'na geldi.
İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in alanda olmadığı görüldü.
CHP lideri Özel, anıta partisinin çelengini koydu. Özel, çelenk koyma töreni sonrası kısa bir konuşma yaptı. Özel, söz konusu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bu meydanda olan herkese sesleniyorum. Hiçbir basın emekçisine tepki göstermeyin. Değerli CHP'liler, İstanbullular bugün 9 Eylül. Kimseye hak ettiğinden daha fazla bir önem affetmeyin ve lütfen beni dinleyin.
