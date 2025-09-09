HABER

SON DAKİKA | CHP lideri Özel Taksim'de! Sloganlarla geldi, Özgür Çelik hemen yanındaydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102 kuruluş yıl dönemi dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk koyma törenine katılmak için İstanbul'a geldi. Özel'i, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşılarken; gözler Taksim'e çevrildi. CHP lideri saat 14.00'te Taksim'e gelirken; İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu oldu.

Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören için İstanbul'a geldi. Özgür Özel'i, havalimanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

CHP lideri Özel, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'na geldi.

GÜRSEL TEKİN GELMEDİ

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in alanda olmadığı görüldü.

CHP lideri Özel, anıta partisinin çelengini koydu. Özel, çelenk koyma töreni sonrası kısa bir konuşma yaptı. Özel, söz konusu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

  • Bu meydanda olan herkese sesleniyorum. Hiçbir basın emekçisine tepki göstermeyin. Değerli CHP'liler, İstanbullular bugün 9 Eylül. Kimseye hak ettiğinden daha fazla bir önem affetmeyin ve lütfen beni dinleyin.

  • Bugün CHP'nin, CHP'lilerin doğum günü. Bugün buraya geldim. İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik ile birlikte. Rahmetli başkanlarımızın mezarlarını ziyaret ettik buraya geldik.

"ARAÇ KÖŞEYİ DÖNÜP MEYDANI GÖRÜNCE..."

  • Tüm Türkiye AK Parti'nin yargı talimatıyla yapılan bir darbeyi ve bunu 5 bin polisle gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi milletten alsaydınız işte Taksim'e gelirdiniz, sizi 5 bin partili karşılardı. Araç köşeyi dönüp de meydanı sizlerle dolu görünce Özgür başkana meydanı işaret ettim 'Bu partide en önemli görevi dünkü durumu görüp bugünkü töreni vazife bilip gelip de gelen şu partili yapıyor' dedim.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

  • CHP birdir, bölünemez. Tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye yeltenenler, çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini yok etmeye çalışıyorlar. Şimdiden sandığı kaldırmaya yerine atanmışları gönderiyorlar. Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun diyorlar. Sadece ve sadece size güveniyorum.

Ayrıntılar geliyor...

