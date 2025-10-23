HABER

Son dakika | Kuradan CHP'nin adayı çıkmıştı! Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim yenilenecek: CHP'nin itirazı reddedildi

Son dakika haberi: Bayrampaşa Belediyesi'nde seçimler yenilenecek. CHP'nin konuya ilişkin itirazı reddedildi. Yeni seçim tarihi belli oldu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimi 26 Ekim 2025 Pazar günü yenilenecek. İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE SEÇİMLER YENİLENİYOR

Valiliğin açıklamasında "Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" dendi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise seçimin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açmıştı.

Bayrampaşa CHP
