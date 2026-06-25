Son dakika | CHP YDK’dan 5 isim için kritik karar: Tedbir itirazları reddedildi

Son dakika haberi: CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan görevden alma ve disiplin sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç talebiyle disipline sevk edilen 4 il başkanı ile Mezitli Belediye Başkanı’nın tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi. Kurul, 5 ismin itirazını reddetti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına göre, disipline sevk edilen 4 il başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı hakkındaki tedbir kararı devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklanmıştı.

Söz konusu il başkanlarının aynı zamanda görevden alındığı da duyurulmuştu.