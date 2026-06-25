HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | CHP YDK’dan 5 isim için kritik karar: Tedbir itirazları reddedildi

Son dakika haberi: Son dakika haberi: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 4 il başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı’nın itirazını reddetti.

Son dakika | CHP YDK’dan 5 isim için kritik karar: Tedbir itirazları reddedildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan görevden alma ve disiplin sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç talebiyle disipline sevk edilen 4 il başkanı ile Mezitli Belediye Başkanı’nın tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi. Kurul, 5 ismin itirazını reddetti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına göre, disipline sevk edilen 4 il başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı hakkındaki tedbir kararı devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklanmıştı.

Söz konusu il başkanlarının aynı zamanda görevden alındığı da duyurulmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rasim Arı ve Mesut Özarslan AK Parti'de! Erdoğan partilileri uyardı: "Bazı arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor"Rasim Arı ve Mesut Özarslan AK Parti'de! Erdoğan partilileri uyardı: "Bazı arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor"
Siirt’te faciadan dönüldüSiirt’te faciadan dönüldü

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.