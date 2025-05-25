Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güvercin' yanıtı! Özgür Özel 'ara zam' hamlesini duyurdu: "Yarın başlatıyoruz"

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart sonrası CHP'nin başlattığı mitinglerde bugünkü durak Bursa. Genel Başkan Özgür Özel miting alanında toplanan vatandaşlara sesleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ekrem İmamoğlu hem kendisine yönelik "suç örgütünün posta güvercini, ahtapot" gibi söylemlerine yanıt veren Özgür Özel, "66 gün önce diyordu ki '1 ay sonra bunlar birbirlerinin, ailelerinin dahi yüzlerine bakamayacaklar.' Tüm milletin, milyonların gözünün içine bakıyorum; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız!" diye çıkıştı.
Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
Bursa benim için çok özel bir şehir. Eşim Didem Bursalı, sizin kızınız, sizin evladınız. Kızımızın adı İpek, Bursa'nın ipeği... Canım şehrimin canım kızıma isim verdiği Bursa, Özgür Özel kardeşiniz öyle birilerinin dediği gibi Bursa'nın damadı değil, Bursa'nın öz evladıdır.
Artık öyle kaleler maleler kalmadı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Bursa artık ne Tayyip Erdoğan'ın ne AK Parti'nin kalesidir; Bursa bu milletin kalesidir.
Erdoğan bugün de çıkmış, sadece kendisinin gördüğü, varlığına kimseyi inandıramadığı bir ahtapottan ve kollarından bahsediyor. "Özgür Özel suç örgütünün posta güvercini mi" diyor. Bütün yetkileri istediniz, millet takdir etti, yapıldı. Ama bir yerden sonra yoruyorsa öyle kendi kendine ahtapot görmeler, maazallah, senden başka gören, inandırabildiğin kimse yok.
66 gün önce diyordu ki "1 ay sonra bunlar birbirlerinin, ailelerinin dahi yüzlerine bakamayacaklar" diyordu. Ey Erdoğan, onu söylemenin üzerinden 66 gün geçti. Geçen cuma Ekrem başkanın gözünün içine baktım, bu perşembe yine bakacağım. Hala bakıyorum tüm milletin, milyonların gözünün içine; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız!
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