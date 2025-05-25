Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güvercin' yanıtı! Özgür Özel 'ara zam' hamlesini duyurdu: "Yarın başlatıyoruz"

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart sonrası CHP'nin başlattığı mitinglerde bugünkü durak Bursa. Genel Başkan Özgür Özel miting alanında toplanan vatandaşlara sesleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ekrem İmamoğlu hem kendisine yönelik "suç örgütünün posta güvercini, ahtapot" gibi söylemlerine yanıt veren Özgür Özel, "66 gün önce diyordu ki '1 ay sonra bunlar birbirlerinin, ailelerinin dahi yüzlerine bakamayacaklar.' Tüm milletin, milyonların gözünün içine bakıyorum; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız!" diye çıkıştı.

"ÖZGÜR ÖZEL KARDEŞİNİZ BİRİLERİNİN DEDİĞİ GİBİ BURSA'NIN DAMADI DEĞİL"

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bursa benim için çok özel bir şehir. Eşim Didem Bursalı, sizin kızınız, sizin evladınız. Kızımızın adı İpek, Bursa'nın ipeği... Canım şehrimin canım kızıma isim verdiği Bursa, Özgür Özel kardeşiniz öyle birilerinin dediği gibi Bursa'nın damadı değil, Bursa'nın öz evladıdır.

Bugün 19 Mart darbesi sonrası yedinci büyük buluşmamız. İmamoğlu'na darbe girişimi olunca kalkıp hep birlikte Saraçhane'ye gittik. Yedi gün yedi gece Saraçhane'de çağrımıza kulak verip koşan yüz binlerle, sonra milyonlarla birlikte direndik. Dedik ki milli iradeye sahip çıkacağız.

"BURSA ARTIK NE TAYYİP ERDOĞAN'IN NE AK PARTİ'NİN KALESİ"

Artık öyle kaleler maleler kalmadı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Bursa artık ne Tayyip Erdoğan'ın ne AK Parti'nin kalesidir; Bursa bu milletin kalesidir.

Millet takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe... Bir sonraki cumhurbaşkanını ne başsavcılar ne siyasetçiler ne askerler ne bir başka vesayet kurumu; bir irade belirler, o da milletin iradesidir. 67 gün önce yapılan iş bir yargı kumpasıdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'AHTAPOT' VE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' YANITI

Erdoğan bugün de çıkmış, sadece kendisinin gördüğü, varlığına kimseyi inandıramadığı bir ahtapottan ve kollarından bahsediyor. "Özgür Özel suç örgütünün posta güvercini mi" diyor. Bütün yetkileri istediniz, millet takdir etti, yapıldı. Ama bir yerden sonra yoruyorsa öyle kendi kendine ahtapot görmeler, maazallah, senden başka gören, inandırabildiğin kimse yok.

66 gün önce diyordu ki "1 ay sonra bunlar birbirlerinin, ailelerinin dahi yüzlerine bakamayacaklar" diyordu. Ey Erdoğan, onu söylemenin üzerinden 66 gün geçti. Geçen cuma Ekrem başkanın gözünün içine baktım, bu perşembe yine bakacağım. Hala bakıyorum tüm milletin, milyonların gözünün içine; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız!

Bana diyor ki 'Sen posta güvercini misin?' Özgür Özel'den olsa olsa barış güvercini olur. Bu ülkeye kardeşliği, barışı getirir, eninde sonunda cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan, Bursa'ya getirir.

"BİZ KORKUYU EVDE BIRAKTIK ERDOĞAN"

Bugüne kadar AK Parti’ye hiç kaybetmemiş biri var karşında. Diplomasini iptal ettiren sensin. Dördüncü dalga, beşinci dalga operasyon... Erdoğan’a söylüyorum: Bir bana bak, bir bu meydana bak, hepimizin yüzüne bak. Burada korkan biri var mı? Biz korkuyu evde bıraktık Erdoğan!

"ÇIKMIŞ MERTLİKTEN BAHSEDİYOR"

Çıkmış “Siyaset er meydanında yapılır” diyor. Siyaseti erkekler de yapar kadınlar da, bunu bileceksin. Mertlikten bahsediyor; Meşe, Çınar, Ladin diye üç yalancı şahidin arkasına saklanmayacaksın. Sen salon adamısın, sıcak seviyorsun, kendini atadıklarına alkışlatıyorsun, ben Ekrem’i milletin kendisine alkışlatıyorum.

CHP'DEN 'ARA ZAM' HAMLESİ: YARINDAN İTİBAREN BAŞLATIYORUZ

Emekliye verilmeyen para yakıldı. Yarın itibaren bir süreç başlatıyoruz. Asgari ücrete ara zam alabilmek için çalışacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız. Ara zam hakkımız, söke söke alacağız!

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