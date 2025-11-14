Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asla geri adım atmayacağız" mesajı: "Bundan sonra da kimseden korkmadan devam edeceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'ten övgüyle söz etti.

"MİNNETLE, ÖZLEMLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan bu serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Kendilerinden önceki dönemde ne zorluklar verildiğini bu sergide görebilecekler. Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi minnetle, özlemle yad ediyorum. Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum.

"ZULÜM KİMDEN GELİRSE GELSİN HAKKI SAVUNACAĞIZ"

Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Sudan'da, Somali'de ve daha pek çok yerde zor günler geçiren mazlum kardeşlerime dayanışma mesajlarımı yolluyorum. Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız.

Geriye dönüp baktığımızda şunu söyleyebiliriz; Türkiye'de bütün uyuyanları uyandırmaya bir "şule", bir ışık, bir alev yetmiştir. Şule Yüksel Şenler defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmıştı. Ama o taviz vermemiş, fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti.

Şunu da büyük övünçle ifade etmek isterim: Merhum Malcolm X'in çocuklarına Türk isimleri vermesi kendisini bizim gönlümüzde çok daha farklı yerlere taşımaktadır.

"KORKMADAN, ASLA GERİ ADIM ATMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Yarım asrı bulan siyaset hayatımızda bize olan teveccühü boşa çıkarmadık emanete halel getirmedik. Dik durduk ve hiçbir zaman diklenmedik. Başta değerli eşim Emine Erdoğan ve çocuklarımın yüreklendirmesi ve milletimin desteğiyle başörtüsü yasakları başta olmak üzere en zorlu engelleri aşmayı, en çetin badireleri atlatmayı hamd olsun başardık. İnşallah bundan sonra da kimseden korkmadan, çekinmeden müstekbirler karşısında asla geri adım atmadan hakkı savunmaya devam edeceğiz. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun.