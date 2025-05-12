SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fesih kararı' sonrası ilk açıklama: "Kritik bir eşik aşıldı"

Son dakika: Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı saat 16.45'te bir araya geldi. Toplantıda terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyurup kendini feshetmesi en önemli gündem başlığı oldu.
Kabine Toplantısına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ay Yıldızlı çiçek göndermesi ise dikkat çekti.
Toplantının sona ermesinin ardından gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' gündemi ile bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Anneler Günü vesilesiyle tüm annelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin şerefli annelerimizi bir kez daha anıyorum. Tüm kalbimle söylemek isterim ki hayat mücadelesinde en güçlü dayanağımız olan annelerimizin haklarını asla ödeyemeyiz.
İş çevrelerimiz, yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Allah'ın yardımıyla gemiyi güvenli limanlara muhakkak ulaştıracağız. Bu süreçten de hükümet olarak alnımızın akıyla çıkmayı başaracağız. Daha da güçlenerek çıkacağız hatta.
Pakistan-Hindistan geriliminin ateşkesle neticelendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken, tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi itidalli tutumları dolayısıyla tebrik ediyorum. Provokasyona gelinmemesi için dostane uyarımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye olarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz.
Biz daima barışın, istikrarın ve diyaloğun tarafındayız. Tüm tarafların bedel ödeyeceği sıcak çatışma yerine herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabetin en doğru yol olduğu inancındayız.
Enflasyonda düşüş sürüyor. Dış ticarette de tablo oldukça olumlu. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. İhracatta da da son 12 aylık dönemde rekor kırdık. Fırsatçılıkla mücadelede taviz vermiyoruz. Turizm sektörü de 2024'ü rekorla kapatmıştı. Geçen yılki ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Gelir olarak 9,5 milyar dolara ulaştık. 2025 yılı ilk üç ayı tüm zamanlerın ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Ortalama kalış 11 gün oldu. Gecelik harcama tüm ziyaretçiler için 99 dolara çıktı.