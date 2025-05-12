SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fesih kararı' sonrası ilk açıklama: "Kritik bir eşik aşıldı"

Enflasyonda düşüş sürüyor. Dış ticarette de tablo oldukça olumlu. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. İhracatta da da son 12 aylık dönemde rekor kırdık. Fırsatçılıkla mücadelede taviz vermiyoruz. Turizm sektörü de 2024'ü rekorla kapatmıştı. Geçen yılki ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Gelir olarak 9,5 milyar dolara ulaştık. 2025 yılı ilk üç ayı tüm zamanlerın ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Ortalama kalış 11 gün oldu. Gecelik harcama tüm ziyaretçiler için 99 dolara çıktı.