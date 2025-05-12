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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fesih kararı' sonrası ilk açıklama: "Kritik bir eşik aşıldı"

Son dakika haberi: Terörle mücadelede Türkiye bugün tarihi anlara şahitlik etti. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Yaşananların ardından gözler Beştepe'den gelecek mesajlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti. Erdoğan, fesih kararıyla ilgili "Kritik bir eşik aşıldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fesih kararı' sonrası ilk açıklama: "Kritik bir eşik aşıldı"

Son dakika: Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı saat 16.45'te bir araya geldi. Toplantıda terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyurup kendini feshetmesi en önemli gündem başlığı oldu.

BAHÇELİ, AY YILDIZLI ÇİÇEK GÖNDERDİ

Kabine Toplantısına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ay Yıldızlı çiçek göndermesi ise dikkat çekti.

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Toplantının sona ermesinin ardından gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' gündemi ile bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

  • Anneler Günü vesilesiyle tüm annelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin şerefli annelerimizi bir kez daha anıyorum. Tüm kalbimle söylemek isterim ki hayat mücadelesinde en güçlü dayanağımız olan annelerimizin haklarını asla ödeyemeyiz.

  • Türkiye Yüzyılı vizyonumuza mutlaka ulaşacağız. Daha aydınlık bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Toplantımızda güvenlikten ekonomiye pek çok konuyu istişare ettik. Son yılların en sancılı günlerini insanlık olarak yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime çatışmaya uyanıyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün görülüyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik durumu en iyi yöneten ülkelerden biridir.

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"AYDINLIK GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, rüştünü tekrar tekrar olağanüstü dönemde ıspat etmektedir. Milletimizin de şu hakikati gördüğüne inanıyorum; bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkü, liyakatlı tecrübeli kadrolara emanettir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç milletimizi asla tedirgin etmesin. Aydınlık gelecek bizi bekliyor.

"GEMİYİ GÜVENLİ LİMANLARA MUHAKKAK ULAŞTIRACAĞIZ"

  • İş çevrelerimiz, yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Allah'ın yardımıyla gemiyi güvenli limanlara muhakkak ulaştıracağız. Bu süreçten de hükümet olarak alnımızın akıyla çıkmayı başaracağız. Daha da güçlenerek çıkacağız hatta.

  • Pakistan-Hindistan geriliminin ateşkesle neticelendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken, tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi itidalli tutumları dolayısıyla tebrik ediyorum. Provokasyona gelinmemesi için dostane uyarımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye olarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

  • Biz daima barışın, istikrarın ve diyaloğun tarafındayız. Tüm tarafların bedel ödeyeceği sıcak çatışma yerine herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabetin en doğru yol olduğu inancındayız.

    • Son iki hafta çok yoğundu. Türkiye-İtalya arasında 10 belge imzaladık. Roma ziyaretimiz çok verimli geçti. 3 Mayıs'ta KKTC'deydik. Ziyaretimizde Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını büyük bir gururla yaptık. Teknofest'e katıldık. KKTC'ye sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik.

"RUSYA, ABD VE UKRAYNA GÖRÜŞMELERİN YAPILMASINDA MUTABIK"

  • Dün Putin'le biraz önce de Zelenski ile görüştük. Trump'ın barış mesajlarını biz de destekliyoruz. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Savaş baronları maalesef engel oldu. En çok çocuklar ve kadınlar etkilendi. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Rusya, ABD ve Ukrayna görüşmelerin yapılmasında mutabık.

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  • Enflasyonda düşüş sürüyor. Dış ticarette de tablo oldukça olumlu. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. İhracatta da da son 12 aylık dönemde rekor kırdık. Fırsatçılıkla mücadelede taviz vermiyoruz. Turizm sektörü de 2024'ü rekorla kapatmıştı. Geçen yılki ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Gelir olarak 9,5 milyar dolara ulaştık. 2025 yılı ilk üç ayı tüm zamanlerın ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Ortalama kalış 11 gün oldu. Gecelik harcama tüm ziyaretçiler için 99 dolara çıktı.

  • Birileri ise bundan rahatsız. Ülkesini her fırsatta kötüleyenlere işte bu başarılarla, rekorlarla veriyoruz. İstedikleri kadar rüzgar yapabilirler ama kayadan koparabilecekleri en fazla toz olacaktır.

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FESİH KARARI

  • Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak emin adımlarla yürüyoruz. İç cephemizi takdim etmek amacıyla büyük bir samimiyetle harekete geçirdiğimiz süreçte bugün kritik bir eşiği aştık. Bugün alınan fesih kararın milletimiz iççin önemli buluyoruz. Bu açıklamayı örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. Her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kazanan milletimiz ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Bundan sonraki süreci yol kazası olmaması için gerekli takibi yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Hep beraber birlikte Türkiye'yiz birlikte güçlüyüz. Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı son dakika
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