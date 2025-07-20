Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: 'İki devletli çözüm' vurgusu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağına, Ercan Havalimanı'na inişinden önce F-16'lar da eşlik etti.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının açılışında konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bugün yeni yatırım müjdeleriyle aranızdayız. KKTC'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplam 800 km'yi aşan yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağladık, bağlamaya da devam ediyoruz. Toplam 21 km'lik projenin 15 km'lik kısmı tamamlanmış oluyor. 1 yıldan kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak.
Turizm KKTC'nin ekonomik büyümesinde ve dünya vitrinindeki görünmesinde hayati rol oynuyor.
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