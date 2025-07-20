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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: 'İki devletli çözüm' vurgusu

Son dakika haberi: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında KKTC'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. 'İki devletli çözüm' vurgusu yapan Erdoğan, "KKTC'nin refahı için buradayız. Atılan her adım kardeşliğimizin bir sembolüdür" dedi. Erdoğan ayrıca "Kıbrıs Türküne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır" ifadeleriyle dikkat çekti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: 'İki devletli çözüm' vurgusu
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: İki devletli çözüm vurgusu 1

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: İki devletli çözüm vurgusu 2

ERDOĞAN'IN İÇİNDE BULUNDUĞU UÇAĞA F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağına, Ercan Havalimanı'na inişinden önce F-16'lar da eşlik etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: İki devletli çözüm vurgusu 3

ERDOĞAN KKTC'DEN SESLENDİ: "YENİ YATIRIM MÜJDELERİYLE ARANIZDAYIZ"

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının açılışında konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bugün yeni yatırım müjdeleriyle aranızdayız. KKTC'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplam 800 km'yi aşan yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağladık, bağlamaya da devam ediyoruz. Toplam 21 km'lik projenin 15 km'lik kısmı tamamlanmış oluyor. 1 yıldan kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak.

  • Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin ilk etabının da temelini atıyoruz. Hastanede 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve 80 poliklinik hizmet verecek. Hastane, adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil ediyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: İki devletli çözüm vurgusu 4

"KKTC'NİN GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

  • KKTC'de Türk'e yakışan neyse onu yapmamız lazımdı ve onu yaptık. Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getirdik. KKTC'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için her şeyi yapıyoruz. Kıbrıs Türkünün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar, yeni yollar bulduk. Hastane yatırımlarınızın yanında köyde ve kırsalda yaşayanlar için sağlık ocaklarının inşasında sona gelindi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: İki devletli çözüm vurgusu 5

  • Turizm KKTC'nin ekonomik büyümesinde ve dünya vitrinindeki görünmesinde hayati rol oynuyor.

  • KKTC'nin refahı için buradayız. Atılan her adım kardeşliğimizin bir sembolüdür. Ersin beyin ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun sahadaki gerçeklerle barışma vakti geldi. Kıbrıs Türküne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kktc
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