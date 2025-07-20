Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den "Desteğimiz tam" diyerek duyurdu: 'İki devletli çözüm' vurgusu

Bugün yeni yatırım müjdeleriyle aranızdayız. KKTC'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplam 800 km'yi aşan yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağladık, bağlamaya da devam ediyoruz. Toplam 21 km'lik projenin 15 km'lik kısmı tamamlanmış oluyor. 1 yıldan kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak.