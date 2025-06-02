HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'a hapis cezası! "Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" ile suçlanıyor

Son dakika haberi: Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hapis cezasına çarptırıldı. Suçlama ise “Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek.”

Son dakika | DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'a hapis cezası! "Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" ile suçlanıyor

Son dakika haberi: Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında karar açıklandı. Gürcan, “Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

thumbs_b_c_bf421db1d87489a58d239bf20acbc689

CASUSLUKTAN YARGILANIYORDU

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan’ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında karar açıklandı. DEVA Partisi Kurucularından olan Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"HASSAS BİLGİLER"

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede, Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.

thumbs_b_c_688e03638907a45dbb761e5c2c6806a2

2021'DE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk suçu" nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26 Kasım 2021’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29 Kasım 2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23 Mayıs tarihinde görülen duruşmasında TCK 328’inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Gürcan, “Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesinden ateşkes çıkacak mı? Kritik Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesinden ateşkes çıkacak mı?
Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandıYer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
DEVA Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı...

Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı...

Yılmaz Özdil'den çarpıcı İzmir önerisi! Grev kararı sonrası...

Yılmaz Özdil'den çarpıcı İzmir önerisi! Grev kararı sonrası...

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

İptal edildi: İstanbul'da kalıyor!

İptal edildi: İstanbul'da kalıyor!

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.