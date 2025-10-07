HABER

Son dakika | Dikkat çeken bir temas daha! Şara ile Barrack bir araya geldi: Fotoğraflar paylaşıldı

Son dakika haberi: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye'de dikkat çeken temaslara devam ediyor. Barrack son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Suriye Temsilcisi Tom Barrack bir araya geldi. Görüşmeden fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Son dakika | Dikkat çeken bir temas daha! Şara ile Barrack bir araya geldi: Fotoğraflar paylaşıldı 1

Son dakika | Dikkat çeken bir temas daha! Şara ile Barrack bir araya geldi: Fotoğraflar paylaşıldı 2

DÜN DE ABDİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Tom Barrack dün ise Suriye’de terör örgütü SDG’li Mazlum Abdi ile görüşmüştü. Barrack, görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yapmıştı:
"Bugün Komutan Amiral Cooper ile birlikte SDG ve Mazlum Abdi ile kapsamlı görüşmeler yapmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim. Donald Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verin’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için işbirliğine dayalı yeni bir çaba kapsamında yeniden bir araya gelmesine yönelik ilerleme kaydedildi."

