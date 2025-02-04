Son dakika | Ege'deki depremler sonrası Bakan Kurum'dan "aciliyet" açıklaması: "Depremler mesaj veriyor"

Son dakika haberi: Dünya yanardağın bulunduğu Santorini adası çevresindeki art arda meydana gelen sarsıntıları konuşuyor. Depremlerin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği konuşulmaya devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir" değerlendirmesiyle dikkat çekti.

"İSTANBUL'DA ACİLEN YIKILACAK 600 BİN EVDE OTURULUYOR"

6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum şunları kaydetti:

İstanbul'un yeni bir depremi kaldıracak gücü yok, ülkemizin de depremi kaldıracak gücü yok. İstanbul'da 7.5 milyon konutun 1.5 milyonu yüksek risk altında. İstanbul'da acilen yıkılacak 600 bin evde oturuluyor. İstanbul'da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

"EGE'DE HAREKETLİLİK YENİDEN BAŞLADI"

Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Santorini adasındaki volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara neden oluyor.

"DEPREMLER MESAJ VERİYOR"

Bunun için kendiliğinden yıkılan binaların, hem de durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesaj. Bu mesaj açıktı, depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Depremin milli güvenlik meselesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

"11 İLİMİZDE KRİTİK AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"