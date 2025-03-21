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  4. Son dakika | Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan 2 gün sonra ifadeye çağrıldı

Son dakika | Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan 2 gün sonra ifadeye çağrıldı

21.03.2025 13:55
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Son dakika haberi: Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki soruşturmalar sürüyor. Hakkında birçok suçlama bulunan ve 2 gün önce gözaltına alınan İmamoğlu bugün ifadeye çağrıldı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan 2 gün sonra ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI, ERCAN SAATÇİ, MURAT ONGUN DA İFADE VERİYOR

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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İMAMOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki ifadesi başlıyor.

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87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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