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  4. SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran da var

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran da var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.02.2025 09:49
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran'ın da olduğu listeyi paylaşan Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran da var

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret' iddiasıyla 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran da var.

Suç duyurusunu Murat Ongun sosyal medya hesabından "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." notuyla duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildiği iddia edilmiş, bazı medya kuruluşlarında 'İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' başlıklı haberler yapılmıştı. Başsavcılık kaynakları ise soruşturmanın sürdüğünü ancak diplomanın iptaline ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

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Ekrem İmamoğlu Nedim Şener son dakika
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