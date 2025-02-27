Son dakika | İmamoğlu'ndan çok çarpıcı "Bu tarihi günde yola çıkıyoruz" mesajı: "Onlara güle güle demeyi dört gözle bekliyorum"

Son dakika haberi: CHP Genel Merkezi'nde büyük hareketlilik! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Gel, Seç, Tarihe Geç'' sloganıyla düzenlenen ön seçim toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hazır bulunuyor.
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASINA TEPKİ
Konuşmasında "Bugün tarihi bir gün" diyerek başlayan İmamoğlu'nun mesajlarından satır başları şöyle:
- Partimizin Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayını bir partinin üyeleri seçsin diye yola çıkışının ilk günü, ilk duyurusu. Açıkçası böyle tarihi bir anda farklı duygularla konuşmama başlamayı isterdim ama ne yazık ki yine bu sabah aylardır ülkemize yaşatılan, utanç verici, hepimizin başını öne eğdiren bir uygulamanın daha utancı içerisindeyiz.
"HİÇ KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEYECEĞİMİZ AYIP ŞEYLER"
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Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in evine eşiyle uyurken sabah saat 04.00'te giriliyor. Sabah 4'te ev baskını yapmak nasıl bir iddia, nasıl bir kişisel hırs, öfkenin yansıması? Ben bu öfkenin ve hırs yansımasının neden olduğunu biliyorum. Bir hafta öncesine dayanıyor. Geçen hafta Beykoz Belediyesi'ne polisler geldi ve bazı dosyaları istediler. Ellerinde savcı imzalı belge vardı. O savcının o belgeden haberi bile yoktu. İmzası da yoktu. O belgenin barkodu okutulduğunda hiçbir şey çıkmıyordu.
- Bunlar hiç kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz ayıp şeyler, kötü işler. Bizleri çok kötü işlere alıştırmak istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bunun sürdürülemez olduğunu görecekler. Hepsine biz, bu salondaki insanlar ve onların yoldaşları gösterecek.
"TARİHİN EN BÜYÜK HEZİMETİNİ YAŞAYACAKLAR"
- O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek! Siyaseti dizayn etmeye çalışan, başta cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu dahi milletimizin, Türk milletinin kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Birkaç sene çabuk geçer. Zannediyorlar ki karşılarında pes edecek bir insan grubu var, asla yok. Onları göndermeyi, "güle güle" demeyi dört gözle bekliyorum.
"BUGÜN YİNE, YENİDEN, HEP BİRLİKTE YOLA ÇIKIYORUZ"
- Hepimiz tarihimizin önemli bir kavşağındayız. Geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz. Bugün yine, yeniden, hep birlikte yola çıkıyoruz. Dünya yeniden kurulurken biz de Türkiye'nin bu yeni dünyada nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz. 102 yıldır en önemli kavşaklarda en hayati kararları CHP verdi.
"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA ÜLKEMİZE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HAYAT PAHALILIĞI YAŞATAN BU İKTİDARLA GİRDİK"
- Uzun yıllardır iktidar olamadığımız için Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ne yazık ki çökmüş bir adalet sistemiyle, demokratik durumdan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksulluk sınırının altında bir nüfusla girdik. Vatandaşlarımızı yerli ve milli olanlar ile olmayanlar diye ayrıştıran, eğitimi çökertmiş, ülkemize eşi benzeri görülmemiş bir hayat pahalılığı yaşatan bu iktidarla girdik. Biz buna son vermek zorundayız. Bugün bu yola çıkıyoruz.
"ZAVALLILAR, ÇARESİZLER, ACİZLER"
- Bugüne kadar kendilerini rakipsiz, iktidarlarını sonsuz zannettiler. CHP'yi birliğini sağlayamaz, kendi iç gerilimlerine boğulur zannettiler. Aday belirleyeceğimizi gördüklerinde çok büyük kaygıya kapıldılar. Korkuyorlar. Bu milletin onlara verdiği yetkiyi onun için sonuna kadar istismar etmeye başladılar. Benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası kurguladılar ve siyasi yasak getirmek istiyorlar. Partimize kayyum atamak için süreç takibi yapıyorlar. Gözleri o kadar kararmış ki bu milletin yaptığı seçimleri, tercihleri, asla zalimlerin zulmüne kurban etmediğini, asla seçimlerin, tercihlerinin, seçme yetkisinin elinden alınmasına izin vermediğini unutmuşlar. Sanıyorlar ki ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabilirler. Sanıyorlar ki mahkemelerde halkın partisini durdurabilirler. Zavallılar, çaresizler, acizler.
"SANIYORLAR Kİ EKREM İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAZLARSA KURTULURLAR"
- CHP halkın kendisidir. Halkı kapatamazsın. Ekrem İmamoğlu bu halkın, milletin evladıdır. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var biliyor musun? Hepimizi yasaklasan ne olur! CHP'nin her bir neferi bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. İmamoğlu bu yolculukta kendi başına aday değil. "Ha İmamoğlu aday ha ben adayım", bu inançla bakmalısınız. Bu inanca büyük bir davet var.
"BU YOLA KAPRİSLE ÇIKILMAZ"
- Anlayışımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu yola kaprisle çıkılmaz. Bu yola siz yol arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. Kendime güvendiğim kadar size güvendiğim için bu yola çıkıyorum. Bu yolda dalga dalga büyüyeceğimize, çoğalacağımıza, hayalleri tarumar edilmiş bütün vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi, kadınlarımızı yanımda göreceğime yürekten inanıyorum. Milletimizle büyük bir yolculuğa çıkmanın vakti gelmiştir.
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