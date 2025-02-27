Son dakika | İmamoğlu'ndan çok çarpıcı "Bu tarihi günde yola çıkıyoruz" mesajı: "Onlara güle güle demeyi dört gözle bekliyorum"

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in evine eşiyle uyurken sabah saat 04.00'te giriliyor. Sabah 4'te ev baskını yapmak nasıl bir iddia, nasıl bir kişisel hırs, öfkenin yansıması? Ben bu öfkenin ve hırs yansımasının neden olduğunu biliyorum. Bir hafta öncesine dayanıyor. Geçen hafta Beykoz Belediyesi'ne polisler geldi ve bazı dosyaları istediler. Ellerinde savcı imzalı belge vardı. O savcının o belgeden haberi bile yoktu. İmzası da yoktu. O belgenin barkodu okutulduğunda hiçbir şey çıkmıyordu.