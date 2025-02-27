Mansur Yavaş açık kapı bıraktı: İmamoğlu'nun "yola" çıkışından dakikalar sonra gündem yaratacak sözler

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mansur Yavaş "erken" bulduğu ön seçime sıcak bakmayarak yarışta yer almayacağını açıklamıştı. İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği netleşince gözler Yavaş'a çevrildi.

İMAMOĞLU: BUGÜN HEP BİRLİKTE YOLA ÇIKIYORUZ

Bugün İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç'' sloganıyla düzenlenen ön seçim toplantısında adaylık mesajları verdi, "Bugün hep birlikte yola çıkıyoruz" dedi.

YAVAŞ: TÜM SEÇENEKLER MASADA

İmamoğlu'nun konuşmasının üzerinden çok geçmeden ise başka bir toplantıdan çıkan Mansur Yavaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ön seçim için "hayırlı olsun" dileğini ileten Yavaş "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir, o kadar söyleyeceğim." diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.

Yavaş, "CHP’nin toplantısı yerine neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusuna “Özel bir sebebi olmasına gerek var mı? biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önce belli olmuştu. CHP kuruluşunun saat 15.00’te toplantısı var, ona katılacağız sadece” diye yanıt verdi.

Dursun Çiçek’in "Mansur Yavaş’a söz verildi" iddiaları için de konuşan Yavaş "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.