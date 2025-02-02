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  4. Son dakika | Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş hakkında gündem yaratacak sözler! "Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil"

Son dakika | Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş hakkında gündem yaratacak sözler! "Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil"

02.02.2025 15:05
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP içindeki adaylık tartışmasına ilişkin gündem yaratacak bir çıkış geldi. CHP için "Ana muhalefet partisi mi yoksa sirk çadırı mı belli değil" ifadelerini kullanan Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

Son dakika | Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş hakkında gündem yaratacak sözler! "Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Muhalefete tepki gösterirken "Bu kafayla giderlerse daha 22 yıl beklerler, 222 yıl da beklerler" diyen Erdoğan, LGBT konusunda da "Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

ALEV ALATLI'YI ANDI

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Merhum Alev Alatlı'yı vefatının ölüm yıl dönümünde şükranla yad ediyorum. Türkiye merkezli düşüncenin öncülerindendi. Kadınları dışlayan hiçbir siyasi partinin hedeflerine ulaşması mümkün değildir.

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"BU FETHİ ANCAK KADINLARIMIZ YAPABİLİR"

  • Bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyede değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere ancak kadınlar taşıyabilir.

"BU KAFAYLA ANCA İKTİDARCILIK OYNARLAR"

  • 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse daha 22 yıl beklerler, 222 yıl da beklerler. Kadınlar evlatlarının geleceğini bu iş bilmezlere kesinlikle emanet etmez. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke için kafa yormadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak geldik.

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'LGBT' TEPKİSİ

  • Küresel kültürün baronları LGBT sapkınlığını teşvik ediyor. Sinemadan modaya, dijital mecralardan edebiyata geniş bir yelpazede hayatımıza zerk edilmek istenen bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şarttır. Türkiye günden güne iyice zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecek. Erkek ve kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz. Bu tür akımlara yol veren ülkeler artık tehlikeyi gördükleri için birer birer tedbir almaya başladı. Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ Mİ SİRK ÇADIRI MI, BELLİ DEĞİL"

  • Muhalefet, iktidar değiştirip bizi yıkamadıkça azgınlaşıyor, seviyeyi her seferinde biraz daha aşağı çekiyor. Bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, hakim ve savcılara hakaret etmeye hatta bizatihi millete saldırmaya başladılar. Hırsları boylarını öylesine aşıyor ki gizlemekte zorlanıyorlar. Karşımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi var yoksa sirk çadırı mı, inanın belli değil. Genel başkanı elinde kırmızı kartla dolaşıyor, eski genel başkanı sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun, kırmızı kart, sarı kart ne işe yarar bilmez.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME

  • Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir başkanlık peşinde koşuyorlar.

  • Özeleştiriden çekinmeyeceğiz. Vites yükseltme aşamasına geçiyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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